На территории ВДНХ в Москве произошел пожар

ТАСС: строительные леса горят у павильона на ВДНХ

Строительные леса загорелись рядом с павильоном «Центральный дом автоспорта» на ВДНХ на северо-востоке Москвы. Об этом в субботу, 16 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По их данным, возгорание было зафиксировано у павильона №20, который находится на реконструкции.

Другие подобности ЧП не приводятся.

Ранее стало известно, что в поселке Шушары в Санкт-Петербурге этой ночью сгорели шесть легковых машин. Инцидент произошел на улице Вишерская. Огонь удалось потушить в течение 20 минут, однако шесть авто были уничтожены им. Еще два автомобиля получили повреждения.