В Петербурге ночью сгорели шесть машин

МЧС: в Шушарах ночью сгорели шесть легковых машин

В петербургском поселке Шушары ночью сгорели шесть легковых автомобилей. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу в Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Вишерская. Огонь охватил шесть машин, еще две были повреждены. Информация о возгорании поступила в 3:42, через 20 минут пожар был потушен.

Ранее в Москве загорелась ветеринарная академия. Пожар вспыхнул в здании на улице Ташкнтской в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке столицы, несколько человек оказались заблокированы внутри. Позднее поступила информация о пострадавшем. Всего из здания эвакуировали 247 человек.