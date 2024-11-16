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07:28, 16 ноября 2024Россия

В Петербурге ночью сгорели шесть машин

МЧС: в Шушарах ночью сгорели шесть легковых машин
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В петербургском поселке Шушары ночью сгорели шесть легковых автомобилей. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу в Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Вишерская. Огонь охватил шесть машин, еще две были повреждены. Информация о возгорании поступила в 3:42, через 20 минут пожар был потушен.

Ранее в Москве загорелась ветеринарная академия. Пожар вспыхнул в здании на улице Ташкнтской в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке столицы, несколько человек оказались заблокированы внутри. Позднее поступила информация о пострадавшем. Всего из здания эвакуировали 247 человек.

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