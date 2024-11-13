Стало известно о пострадавшем при пожаре в общежитии ветеринарной академии в Москве

В Москве при пожаре в общежитии ветеринарной академии пострадал один человек

В Москве при пожаре в общежитии ветеринарной академии пострадал один человек. Об этом стало известно ТАСС от источника в оперативных службах.

«В результате пожара пострадал один человек», — говорится в сообщении агентства.

Всего из здания эвакуировали 247 человек. Несколько человек оказались заблокированы в здании, они просили о помощи из окон.

Ранее сообщалось, что очаг возгорания находится на первом этаже, в результате чего пламя отрезало людям путь выхода. К месту происшествия выезжали несколько бригад скорой помощи.

