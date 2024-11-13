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13:23, 13 ноября 2024Россия

В Москве люди оказались заблокированы в горящей ветеринарной академии

Shot: на юго-востоке Москвы люди заблокированы в горящей ветеринарной академии
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Москве:

Фото: Bocharov Denis / Globallookpress.com

На улице Ташкнтской в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы люди оказались заблокированы в горящей ветеринарной академии Скрябина. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По сведениям издания, несколько человек просят о помощи из окон. По предварительным данным, очаг возгорания — на первом этаже, пламя отрезало людям путь выхода.

Несколько бригад скорой помощи выехали к месту. Пожарные пытаются вытащить всех через окна, разузнал Shot.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее стало известно, что пожар в многоэтажном жилом доме на севере Москвы полностью ликвидировали. Тогда огонь вспыхнул в квартире на пятом этаже.

В результате случившегося пострадали четверо детей — 12, 7 и 5 лет, а также шестимесячный младенец. У всех ожоги различной степени тяжести. Им начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

ЖЗЛ
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