В Москве люди оказались заблокированы в горящей ветеринарной академии

Shot: на юго-востоке Москвы люди заблокированы в горящей ветеринарной академии

На улице Ташкнтской в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы люди оказались заблокированы в горящей ветеринарной академии Скрябина. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По сведениям издания, несколько человек просят о помощи из окон. По предварительным данным, очаг возгорания — на первом этаже, пламя отрезало людям путь выхода.

Несколько бригад скорой помощи выехали к месту. Пожарные пытаются вытащить всех через окна, разузнал Shot.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее стало известно, что пожар в многоэтажном жилом доме на севере Москвы полностью ликвидировали. Тогда огонь вспыхнул в квартире на пятом этаже.

В результате случившегося пострадали четверо детей — 12, 7 и 5 лет, а также шестимесячный младенец. У всех ожоги различной степени тяжести. Им начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь.