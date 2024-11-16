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15:52, 16 ноября 2024Мир

На Западе раскрыли план Трампа по Ирану

Financial Times: Трамп намерен под давлением принудить Иран к ядерной сделке
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Alex Brandon / AP

Избранный президент США Дональд Трамп намерен с помощью давления принудить Иран к новой ядерной сделке. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с его планами.

«Команда Трампа готовит указы, которые он может издать в первый день в Овальном кабинете, против Тегерана, в частности для ужесточения и добавления санкций против иранского экспорта нефти», — утверждается в публикации.

По данным издания, политика «максимального давления» будет направлена на принуждение Ирана к переговорам с США по новой ядерной сделке. В публикации отмечается, что план также заключается в попытке снизить доходы Тегерана от нефти и способность финансировать армию. Кроме того, Вашингтон будет рассчитывать на изменение региональной политики Ирана.

Ранее издание The Wall Street Journal также сообщило о намерении Трампа продолжить давление на Иран после вступления в должность.

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