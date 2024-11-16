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21:47, 16 ноября 2024Россия

Над Брянской областью сбили еще один беспилотник ВСУ

Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили еще один БПЛА ВСУ над Брянской областью
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Над Брянской областью сбили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — написал он. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Богомаз добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о десяти сбитых беспилотных летательных аппаратах над регионом. Также губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил, что БПЛА Вооруженных сил Украины пытались ночью атаковать соседние с Липецкой областью регионы.

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