Над Брянской областью сбили еще один беспилотник ВСУ

Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили еще один БПЛА ВСУ над Брянской областью

Над Брянской областью сбили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — написал он. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Богомаз добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о десяти сбитых беспилотных летательных аппаратах над регионом. Также губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил, что БПЛА Вооруженных сил Украины пытались ночью атаковать соседние с Липецкой областью регионы.