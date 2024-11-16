Над Воронежской областью уничтожили беспилотник

Минобороны: над Воронежской областью был уничтожен украинский беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Воронежской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России в официальном Telegram-канале.

«Около 08:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — утверждается в сообщении.

В Минобороны добавили, что украинский беспилотник был уничтожен над территорией Воронежской области дежурными средствами ПВО.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что БПЛА ВСУ пытались ночью атаковать соседние с Липецкой областью регионы России.