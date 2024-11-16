Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:52, 16 ноября 2024Россия

Над Воронежской областью уничтожили беспилотник

Минобороны: над Воронежской областью был уничтожен украинский беспилотник
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Воронежской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России в официальном Telegram-канале.

«Около 08:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — утверждается в сообщении.

В Минобороны добавили, что украинский беспилотник был уничтожен над территорией Воронежской области дежурными средствами ПВО.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что БПЛА ВСУ пытались ночью атаковать соседние с Липецкой областью регионы России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умерла актриса Светлана Светличная

      Главы субъектов России поддержали президента Абхазии

      Захарова дала совет демократам в США

      Воронежский губернатор рассказал о падении обломков беспилотника на здание

      Беспилотники ВСУ атаковали Белгородчину 33 раза за сутки

      Раскрыта причина смерти актрисы Светланы Светличной

      Авто с россиянами упало в канал в Петербурге

      Украинский депутат рассказал о последствиях обвала фронта для Зеленского

      Офицер ВСУ обвинил русский язык в поражении украинских солдат

      Российская армия нанесла удар по украинскому военному аэродрому

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше