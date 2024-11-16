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20:39, 16 ноября 2024Бывший СССР

Названо время продолжения консультаций власти и оппозиции Абхазии

Консультации по выходу Абхазии из кризиса продолжатся в воскресенье
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Попов / ТАСС

Консультации власти и оппозиции Абхазии по выходу республики из кризиса продолжатся в воскресенье, 17 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на членов созданной общественной палатой страны спецгруппы.

«Специальная группа во главе с членом палаты Сократом Джинджолия встретились с лидерами оппозиции и президентом Асланом Бжания. Они проинформировали стороны о возможных вариантах урегулирования политического кризиса», — приводит агентство слова собеседников.

Массовые акции протеста начались в Абхазии 12 ноября на фоне задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения республики с Россией.

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