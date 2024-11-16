Названо время продолжения консультаций власти и оппозиции Абхазии

Консультации по выходу Абхазии из кризиса продолжатся в воскресенье

Консультации власти и оппозиции Абхазии по выходу республики из кризиса продолжатся в воскресенье, 17 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на членов созданной общественной палатой страны спецгруппы.

«Специальная группа во главе с членом палаты Сократом Джинджолия встретились с лидерами оппозиции и президентом Асланом Бжания. Они проинформировали стороны о возможных вариантах урегулирования политического кризиса», — приводит агентство слова собеседников.

Массовые акции протеста начались в Абхазии 12 ноября на фоне задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения республики с Россией.