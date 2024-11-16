Депутат ФРГ Ротфусс: Европа должна перестать зависеть от США

Страны Европы должны перестать зависеть от США в своей внешней политике и избегать конфронтации с Россией. Об этом заявил депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Райнер Ротфусс в беседе с ТАСС.

«Европейцам нужно повзрослеть и понять свои собственные интересы. Если в Вашингтоне вновь придет к власти империалистическое глобалистское правительство, европейцы не должны снова идти по пути агрессии и конфронтации», — заявил депутат.

Ротфусс также выразил надежду на скорое завершение периода «искусственно созданного конфликта между НАТО и Россией». Он призвал Европу активнее выстраивать связи с Глобальным Югом и перестать менять политику в зависимости от результатов выборов в США. По его словам, европейские страны больше не способны «вести себя как угодно» при полном понимании мирового сообщества. Ротфусс подчеркнул, что Европа в настоящее время является «меньшим партнером за столом, где присутствуют более крупные игроки».

Ранее ирландский журналист Чей Боуз призвал европейские страны последовать примеру американцев и вернуть свою национальную идентичность.