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07:41, 11 ноября 2024Интернет и СМИ

В Ирландии обратились к европейцам после выборов в США

Журналист Боуз: европейские граждане должны последовать примеру США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Serguei Fomine / Russian Look / Global Look Press

После победы на выборах президента Соединенных Штатов европейцы должны последовать примеру американцев и вернуть свою национальную идентичность. С таким заявлением в соцсети X выступил ирландский журналист Чей Боуз.

«Американцы проложили свой путь. Теперь нам, европейцам, нужно встать с колен и вернуть себе самоопределение», — отметил он.

По словам журналиста, благополучное будущее Европы без войн должно строиться не на базе Евросоюза, а на основе нового, основанного исключительно на экономических отношениях содружества. Боуз подчеркнул, что наступил конец эксперимента, «европейцы хотят вернуть свои страны, вернуть свое наследие и свое будущее».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский союз будет вынужден поменять подход к конфликту на Украине из-за победы Дональда Трампа на выборах президента США. По его словам, приход американского политика к власти в США изменил ситуацию, и Европу ожидают «большие перемены».

В свою очередь, венгерский премьер-министр Виктор Орбан указал на то, что Европа не сможет оказывать финансовую поддержку Украине без помощи США. Он отметил, что Киев сильно зависит от помощи союзников.

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