В Венгрии заявили об изменении ЕС подхода к Украине

Сийярто: европейская стратегия по Украине провалилась и не может быть продолжена

Европейский союз (ЕС) будет вынужден поменять подход к конфликту на Украине из-за победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом в интервью Hír TV заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, приход Трампа к власти в США изменил ситуацию, и Европу ожидают «большие перемены». Трамп ясно дал понять, что будет добиваться установления мира на Украине, а Европа не сможет помогать украинской армии самостоятельно, в том числе из-за провальной санкционной политики, подчеркнул министр.

«Очевидно, что европейская стратегия, которая явно провалилась, не может быть продолжена. [Западная Европа и США] говорили о новых и новых санкциях против России, скрывая тот факт, что санкции фактически закончились тем, что европейская экономика получила сначала удар по ноге, затем по колену, затем в живот, а затем в легкое. И стало ясно, что такая политика нежизнеспособна», — сказал Сийярто.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выпил водки после победы Трампа на выборах президента США. «Был в Бишкеке, там другие традиции, поэтому я выпил водки в честь этой фантастической победы», — сказал он.