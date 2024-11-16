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13:21, 16 ноября 2024Бывший СССР

Оппозиция Абхазии исключила применение силы для отставки президента Бжании

Оппозиция Абхазии не будет применять силу, чтобы добиться отставки президента
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: РИА Новости

Представители оппозиции Абхазии исключили применение силы для того, чтобы добиться отставки действующего президента страны Аслана Бжании. Об этом заявил один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба, передает ТАСС.

«Мы не собираемся ни на кого нападать, лишь ждем мужественного решения президента, который должен осознать допущенные им ошибки и принять единственно правильное решение — уйти в отставку», — добавил он.

По словам Ардзинбы, как только глава государства напишет заявление об уходе со своего поста, «все из этих корпусов уйдут и будет нормальная жизнедеятельность».

Ранее сообщалось, что количество пострадавших в ходе протестов в Абхазии у комплекса правительственных зданий увеличилось до 14 человек. Министр здравоохранения закавказской страны Эдуард Бутба подчеркнул, что все пациенты обеспечены медикаментами, им оказывается круглосуточная медпомощь.

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