Количество пострадавших при протестах в Абхазии увеличилось

«Апсныпресс»: количество пострадавших при протестах в Абхазии увеличилось до 14

Количество пострадавших в ходе протестов в Абхазии у комплекса правительственных зданий увеличилось до 14 человек. Об этом пишет республиканское информационное агентство «Апсныпресс».

Отмечается, что в субботу утром, 16 ноября, министр здравоохранения закавказской страны Эдуард Бутба навестил граждан, пострадавших во время беспорядков.

«Министру доложили о состоянии здоровья пациентов, — говорится в сообщении. — (...) Все они получили необходимую медицинскую помощь как амбулаторно, так и стационарно».

Глава ведомства также подчеркнул, что все пациенты обеспечены медикаментами, им оказывается круглосуточная медпомощь. Все медицинские учреждения работают в штатном режиме.

Ранее стало известно, что Бжания покинул столицу Абхазии. Один из лидеров оппозиции, герой Абхазии Леван Микаа заявил, что местонахождение президента республики неизвестно.

Вечером 15 ноября сторонники оппозиции выдвинули Бжании ультиматум, потребовав, чтобы он покинул свой пост в течение часа.