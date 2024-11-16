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05:03, 16 ноября 2024Бывший СССР

Пленный рассказал о «наказании» для отказывающихся воевать солдат ВСУ

Военнопленный Мартыненко: не желающих воевать принуждают к самой грязной работе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые не хотят воевать, заставляют выполнять «самую черную работу». Об этом рассказал пленный украинский дезертир Игорь Мартыненко в разговоре с РИА Новости.

В августе прошлого года он вместе с некоторыми сослуживцами отказался участвовать в боевых действиях, в результате чего произошел конфликт с командирами. По словам собеседника агентства, после этого им устроили невыносимые условия в качестве наказания.

«Кто написал отказ — всех отправили в посадку… ройте себе блиндажи и будете сидеть в посадке, пока до вас не дойдет, что будете ходить на боевые [выходы], будете жить в домах и будете питаться нормально, или будете как животные жить в лесопосадке», — поделился он.

Ранее украинский пленный Сергей Палий раскрыл масштабы дезертирства в ВСУ. Он рассказал, что половина его знакомых дезертировала, отметив, что уровень бегства солдат из армии как минимум средний и «точно не единичный».

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