На Урале пнувшему в живот девочку подростку предъявили обвинение

СК предъявил обвинение в хулиганстве пнувшему девочку подростку из Нижних Сергов

Подростку, пнувшему в живот девочку в школе в Нижних Сергах, предъявлено обвинение в хулиганстве. Об этом сообщает СУ СК России по Свердловской области в Telegram-канале.

«Обвиняемый задержан в процессуальном порядке, будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — отмечается в публикации.

Согласно версии следствия, 11 ноября во время перемены подросток подпрыгнул и с силой нанес удар 14-летней девочке, причинив пострадавшей сильную физическую боль.

Ранее в Чебоксарах учительница пнула школьницу в живот. Женщина преградила путь девочке, бежавшей между партами и шкафом, после чего пнула ученицу. «Надоели! Достали!» — воскликнула учительница и ударила согнувшегося от боли ребенка ладонью по спине.