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17:05, 16 ноября 2024Экономика

Правительство России повысит прозрачность присоединения к электросетям

Правительство России усовершенствует правила присоединения к электросетям
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Правительство России усовершенствует правила присоединения к электрическим сетям, повысив прозрачность оказания услуги. Об этом со ссылкой на кабмин сообщает РИА Новости.

В целях повышения прозрачности к договору подсоединения предлагается прикладывать подробную смету с расценками на оказываемую услугу. Расчет «отразит стоимость каждого мероприятия, необходимого для присоединения, в соответствии со стандартизированными ставками субъекта».

В октябре издание «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Александра Новака сообщило, что правительство России разработало план по выводу «Россети Сибирь» из убытков.

В сентябре генеральный директор группы «Россети» Андрей Рюмин и председатель исполнительного совета Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк в ходе РЭН обсудили сотрудничество электросетевых организаций по линии «Россия — Африка».

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