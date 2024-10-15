Правительство нашло способ вывести «Россети Сибирь» из убытков

«Ъ»: в Объединенной энергосистеме Сибири могут создать единую тарифную зону

Правительство России разработало план по выводу «Россети Сибирь» из убытков. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Александра Новака.

Речь идет о возможной передаче полномочий региональных органов тарифного регулирования в электроэнергетике на уровень Федеральной антимонопольной службы. Кроме того, в Объединенной энергосистеме Сибири могут создать единую зону тарифного регулирования услуг по передаче электроэнергии.

Отмечается, что в прошлом году убытки «Россети Сибирь» выросли в 15,8 раза год к году, почти до трех миллиардов рублей.

В конце августа стало известно об аресте заместителя генерального директора «Россети Сибирь». Его обвинили в получении взятки в полтора миллиона рублей.

По данным ФАС, с июля 2025-го в России вырастет плата за свет и другие коммунальные услуги. Самой низкой она будет в ЛНР, где нижний предел составит 1,46 рубля за киловатт-час, а самой высокой — на Чукотке, где максимальный размер платы достигнет 11,36 рубля.