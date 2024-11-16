Россия выразила протест председательству Дании на Форуме ОБСЕ из-за его русофобии

Председательство Дании на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) «чудовищно» усугубило обстановку и показало свое «искаженное русофобией лицо». Об этом говорится в официальном заявлении МИД России на сайте ведомства.
«Российская Федерация выражает решительный протест в связи с грубейшими нарушениями датским председательством ФСОБ принципа консенсуса ОБСЕ и правил процедуры», — указали в министерстве. Согласно заявлению российской стороны, глава делегации Дании Грёнбек-Йенсен ангажировано выступал с антироссийской позицией и поддерживал призывы к «наказанию» руководства России.
«Искаженное русофобией "лицо" датской дипломатии свидетельствует о ее тотальной деградации», — отметили в ведомстве. Как подчеркивает МИД, вразрез правилам датское председательство пыталось навязать государствам-участникам Форума новую деструктивную модель работы ФСОБ, поэтому МИД России выразил ему протест.
Министерство предупредило действующее и следующие председательства, что Москва постарается вернуть ФСОБ к соблюдение процедуры и «продолжит с его трибуны доносить правду». В заявлении ведомства отмечается, что если оппоненты России форум не так важен и нужен, именно на них «ляжет ответственность за уничтожение этого директивного органа, а следовательно, и за удар по организации в целом».
Ранее сообщалось, что Москва с зимы 2024 года получила от председательства Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности пять высокомерных отказов в ответ на приглашение докладчиков из России, занимающих высокие посты, для озвучивание позиции страны. В результате российская делегация не смогла стать частью консенсуса о проведении пленарных заседаний ФСОБ в летнем триместре.