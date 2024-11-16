Россиян предупредили о новых схемах мошенников

Эксперт по безопасности Коваленко предупредил о мошеннических дипфейках

Мошенники стали все чаще использовать дипфейки, сообщил «Ленте.ру» директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко. Он рассказал, что преступники могут имитировать знаменитостей и других людей, вызывающих доверие потенциальной жертвы.

«Суть схемы в том, что мошенники с помощью искусственного интеллекта создают, например, "финансового консультанта", который связывается с жертвой по видеосвязи. Они могут имитировать реальных известных людей и даже руководителей компаний. Главная цель — вызвать доверие, а контакт лицом к лицу, даже через видеосвязь, значительно понижает настороженность человека, — объяснил эксперт. — Чаще всего такие атаки направлены на клиентов банков, а также на сотрудников компаний».

Также, по словам Коваленко, все более распространенными становятся атаки с использованием чат-ботов. С их помощью, как объяснил специалист, мошенники так же могут имитировать реального человека, с которым жертва общается в социальных сетях, на сайтах знакомств.

«Бот будет сводить диалог к тому, чтобы вы отправили деньги на счет или приобрели что-то по фишинговой ссылке. Во втором случае создается чат-бот в Telegram, который либо имитирует боты настоящих компаний, либо предлагает несуществующие услуги. После предоставления данных у жертвы крадут деньги с банковской карты или так же присылают ссылку на фишинговый сайт», — рассказал Коваленко.

Другая популярная схема, появившаяся в 2024 году, это атаки через корпоративные сайты. Эксперт объяснил, что преступники крадут аккаунты топ-менеджеров компаний и от их имени в чатах просят перейти по фишинговым ссылкам.

«Другой способ — мошенник создает фейковый аккаунт руководителя и чат с сотрудниками компании, аккаунты которых были найдены благодаря сливам. В этом чате якобы от имени руководителя людей также заманивают в мошеннические схемы. Такие случаи участились на 10 процентов за девять месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Росфинмониторинг сообщил, что мошенники стали отправлять россиянам письма от лица ведомства. Злоумышленники пытаются убедить потенциальную жертву, что ее подозревают в финансировании противоправной деятельности.