Россиян предупредили о мошенничестве от имени официального ведомства

Росфинмониторинг предупредил россиян о мошенничестве от имени ведомства

Мошенники рассылают россиянам письма от имени Росфинмониторинга. Об этой предупредил Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

«Злоумышленники рассылают гражданам фальшивые письма от имени ведомства, в которых сообщается о якобы наличии подозрений в финансировании противоправной деятельности», — говорится в публикации.

Отмечается, что Росфинмониторинг не рассылает подобных уведомлений и писем.

Ранее сообщалось, что мошенники стали писать пользователям Telegram с аккаунта под названием «Советы по безопасности» и заверять, что их профиль будет заблокирован. Уточнялось, что цель подобной схемы — кража личного аккаунта.

Перед этим стало известно, что мошенники начали взламывать неактивные аккаунты россиян в WhatsApp и использовать их в своих схемах.