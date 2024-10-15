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11:38, 15 октября 2024Интернет и СМИ

Мошенники начали взламывать неактивные аккаунты россиян в WhatsApp

«Билайн»: мошенники взламывают неактивные аккаунты россиян в WhatsApp

Фото: Unsplash

Мошенники начали взламывать неактивные аккаунты россиян в WhatsApp и использовать их в своих схемах. Об этом РИА Новости сообщил директор по клиентскому обслуживанию и сервису розничного бизнеса «Вымпелкома» (развивает бренд «Билайн») Дмитрий Чернов.

Чернов указал, что злоумышленники используют взломанные профили, чтобы совершать обзвоны других пользователей WhatsApp под видом представителей банков или сотовых операторов.

При этом мошенники могут изменить аватар аккаунта на логотип компании, отметил он. По словам представителя «Вымпелкома», идентификацию мошенничества в этом случае затрудняет тот факт, что сама жертва, чей профиль забрали, может не подозревать о взломе и поступающих с ее аккаунта звонков в мессенджере.

Ранее сообщалось, что злоумышленники также стали маскироваться под службу поддержки криптокошелька Telegram Wallet. Отмечалось, что в рамках этой схемы пользователю в личном диалоге приходит сообщение о том, что ему срочно необходимо пройти процедуру верификации в кошельке.

Кроме того, стало известно, что мошенники атакуют россиян в Telegram под предлогом записи к врачу. Так злоумышленники пытаются получить к аккаунтам жертв на портале «Госуслуги».

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      Маргарита Щигарева
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