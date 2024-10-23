Россиян предупредили о новой схеме мошенников в Telegram

ТАСС: мошенники пишут пользователям Telegram с аккаунта «Советы по безопасности»

Мошенники пишут пользователям Telegram с аккаунта под названием «Советы по безопасности» и заверяют, что их профиль будет заблокирован. О новой схеме россиян предупредило агентство ТАСС.

Злоумышленники утверждают, что им якобы поступили сообщения о мошенничестве с аккаунтом жертвы. «Пожалуйста, немедленно войдите в наш системный центр, чтобы подтвердить свою учетную запись, в противном случае мы заблокируем вашу учетную запись», — говорится в послании.

Старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Куликова предположила, что при переходе по присланной ссылке пользователь попадет на фальшивую страницу авторизации. Она указала, что если человек введет требующиеся от него данные, злоумышленники украдут их.

Замглавы центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura группы компаний «Солар» Александр Вураско также заявил, что цель этой мошеннической схемы — кража аккаунта в Telegram.

Ранее стало известно, что мошенники стали маскироваться под службу поддержки криптокошелька Telegram Wallet. Злоумышленники присылают пользователю сообщение о том, что ему срочно необходимо пройти процедуру верификации в кошельке, иначе он потеряет доступ к своему счету.