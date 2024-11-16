Шольц назвал единственный способ узнать мнение Путина насчет переговоров по Украине

Шольц заявил, что единственный способ понять Путина — это поговорить с ним

Единственный способ узнать, что думает президент РФ Владимир Путин насчет начала переговоров об урегулировании ситуации на Украине, — поговорить с ним об этом. Такое мнение высказал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Süddeutsche Zeitung.

Журналисты спросили политика, почему российский глава должен вступать в переговоры, когда Россия усиливает свои позиции. Шольц отметил, что рассуждать о соображениях российского президента на этот счет бесполезно.

«Нам придется выяснить это, в том числе поговорив с ним об этом», — подчеркнул канцлер.

15 ноября канцлер Германии Шольц провел телефонные переговоры с российским лидером. Инициатором диалога выступила ФРГ. В ходе беседы российский лидер заявил немецкому политику, что конфликт на Украине начался из-за агрессивной политики НАТО против России. Путин также подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от попыток урегулирования конфликта и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны киевским режимом.

