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03:24, 16 ноября 2024Мир

Шольц раскрыл подробности разговора с Трампом об Украине

Шольц заявил, что их беседа с Трампом была доброй и подробной
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что провел «очень добрый и подробный» разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Подробностями беседы он поделился в интервью Sueddeutsche Zeitung.

Немецкий политик рассказал, что они обсудили конфликт на Украине. По его словам, у него сложилось впечатление, что позиция Трампа по этому вопросу более нюансированная, «чем это часто считается». О чем именно идет речь, Шольц не уточнил.

Он также ответил на вопрос о том, намерен ли Трамп заключить соглашение с Россией в случае нежелания Украины. Канцлер отметил, что не увидел «никаких признаков» того, что тот это сделает.

Ранее стало известно, что команда Трампа начала обсуждать план по завершению украинского конфликта. Сообщалось, что инициатива предполагает заморозку линии фронта, вдоль которой должны будут создать демилитаризованную зону.

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