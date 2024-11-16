СК раскрыл причину пожара в доме помощи женщинам в Подмосковье

Пожар в доме помощи женщинам в Одинцово произошел из-за сломанного обогревателя

Стало известно о состоянии госпитализированных после пожара в Подмосковье

Начало событий в новости Стало известно о состоянии госпитализированных после пожара в Подмосковье

Пожар в доме помощи женщинам, расположенный в подмосковном Одинцово произошел из-за сломанного электрообогревателя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

По информации следствия, специалисты провели осмотр места происшествия. В результате предварительно установлено, что причиной возгорания стала неисправность электрообогревателя. Сейчас силовики проводят допросы по делу.

Ранее сообщалось, что в результате возгорания пострадали пять человек, трое из которых дети. Все они госпитализированы.