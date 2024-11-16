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13:28, 16 ноября 2024Силовые структуры

СК раскрыл причину пожара в доме помощи женщинам в Подмосковье

Пожар в доме помощи женщинам в Одинцово произошел из-за сломанного обогревателя
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетПожар в Подмосковье
Начало событий в новости Стало известно о состоянии госпитализированных после пожара в Подмосковье

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Пожар в доме помощи женщинам, расположенный в подмосковном Одинцово произошел из-за сломанного электрообогревателя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

По информации следствия, специалисты провели осмотр места происшествия. В результате предварительно установлено, что причиной возгорания стала неисправность электрообогревателя. Сейчас силовики проводят допросы по делу.

Ранее сообщалось, что в результате возгорания пострадали пять человек, трое из которых дети. Все они госпитализированы.

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