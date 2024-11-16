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12:11, 16 ноября 2024Россия

Стало известно о состоянии госпитализированных после пожара в Подмосковье

Пять пострадавших при пожаре в Одинцово находятся в тяжелом состоянии
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Пять пострадавших после пожара в Одинцово человек, среди которых трое детей, находятся в тяжелом состоянии. О состоянии госпитализированных агентству РИА Новости сообщили Минздраве Московской области.

Также стало известно, что специалисты оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В пятницу, 15 ноября, в подмосковном Одинцово загорелся дом помощи женщинам, в том числе с детьми, которые пострадали от домашнего насилия. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

По факту случившегося возбудили головное дело.

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