Стало известно о состоянии госпитализированных после пожара в Подмосковье

Пять пострадавших после пожара в Одинцово человек, среди которых трое детей, находятся в тяжелом состоянии. О состоянии госпитализированных агентству РИА Новости сообщили Минздраве Московской области.
Также стало известно, что специалисты оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
В пятницу, 15 ноября, в подмосковном Одинцово загорелся дом помощи женщинам, в том числе с детьми, которые пострадали от домашнего насилия. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
По факту случившегося возбудили головное дело.