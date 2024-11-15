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22:54, 15 ноября 2024Силовые структуры

После пожара в частном доме в Подмосковье возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в частном доме в Одинцово
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в частном доме в подмосковном Одинцово, сообщает ГСУ СК по Московской области в Telegram-канале.

Отмечается, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»).

О происшествии стало известно вечером в пятницу, 15 ноября. Пожар произошел в трехэтажном доме. По данным Telegram-канала «112», из огня удалось вывести пятнадцать детей и пятерых взрослых.

Ранее собеседник «Известий» сообщил, что трое детей, пострадавших в результате пожара, были госпитализированы. Подробности об их состоянии не приводятся.

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