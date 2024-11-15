Пятнадцать детей пострадали при пожаре в приюте в Подмосковье

«Известия»: при пожаре в приюте в подмосковном Одинцово пострадали 15 детей

По предварительным данным, в результате пожара в детском приюте в подмосковном Одинцово пострадали 15 воспитанников. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, трое детей были госпитализированы. Подробности об их состоянии не приводятся.

О происшествии стало известно вечером в пятницу, 15 ноября. Пожар произошел в трехэтажном доме. По данным Telegram-канала «112», из огня удалось вывести пятнадцать детей и пятерых взрослых.

До этого сообщалось, что в Новосибирской области четырехлетнего мальчика не удалось спасти при пожаре. Ребенок спрятался в шкафу, спасатели не смогли его достать.