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21:38, 15 ноября 2024Россия

Пятнадцать детей пострадали при пожаре в приюте в Подмосковье

«Известия»: при пожаре в приюте в подмосковном Одинцово пострадали 15 детей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

По предварительным данным, в результате пожара в детском приюте в подмосковном Одинцово пострадали 15 воспитанников. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, трое детей были госпитализированы. Подробности об их состоянии не приводятся.

О происшествии стало известно вечером в пятницу, 15 ноября. Пожар произошел в трехэтажном доме. По данным Telegram-канала «112», из огня удалось вывести пятнадцать детей и пятерых взрослых.

До этого сообщалось, что в Новосибирской области четырехлетнего мальчика не удалось спасти при пожаре. Ребенок спрятался в шкафу, спасатели не смогли его достать.

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