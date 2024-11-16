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22:34, 16 ноября 2024Силовые структуры

СК возбудил уголовное дело из-за призывов от студентов «резать русню»

СК возбудил дело из-за видео с призывами студентов МФЮА «резать русню»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Denis Bocharov / News.ru / Global Look Press

Управление Следственного комитета (СК) России по Москве возбудило уголовное дело из-за видео с призывами студентов МФЮА «резать русню». Об этом сообщил Telegram-канал центрального аппарата ведомства.

«В социальных медиа распространяется видеозапись, на которой запечатлено, как молодые люди с флагом иностранного государства в одном из образовательных учреждений Москвы якобы скандируют противоправные лозунги», — сообщили в СК.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», назначен ряд экспертиз. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования.

В пресс-службе МФЮА подчеркнули, что видео было снято за пределами учебных корпусов и не имеет отношения к университету. При этом «фотография, на которой запечатлены провокаторы с флагами, в том числе с флагом нашего университета, дает основания для более детальной проверки». В заявлении также говорится, что виновников шествия отчислят и направят в правоохранительные органы.

«Коммерсантъ» отмечает, что на видео группа молодых людей скандировала лозунги на азербайджанском языке. В комментариях мнения по поводу перевода фразы разделились. Одни пользователи утверждали, что студенты говорили «Режь русню, Азербайджан», а другие — «Да здравствует Азербайджан».

23 октября сообщалось, что в поселке Полазна Пермского края дети из двух школ забаррикадировались в классах, так как в образовательные учреждения поступили анонимные сообщения о минировании и нападении.

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