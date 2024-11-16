Спасатели обнаружили тело заваленного в шахте в Кузбассе горняка

Спасатели обнаружили тело горняка, которого завалило на шахте «Таштагольская»

Спасатели обнаружили тело горняка, которого завалило на шахте «Таштагольская» в Кузбассе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС в Telegram.

Трагедия на шахте произошла сегодня, 16 ноября. Известно, что инцидент произошел в 4:45 по местному времени (0:45 по московскому). На месте работают спасатели.

«В шахте "Таштагольская" спасатели России разобрали 10 кубометров породы», — сообщили в МЧС. В службе уточнили, что для извлечения тела специалисты устанавливают пневмодомкрат — он необходим для поднятия тяжелых плит.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 217 УК РФ («нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).