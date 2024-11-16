В Германии раскрыли подробности звонка Шольца Путину

Bild: звонок Шольца Путину был согласован с западными лидерами и Зеленским

Звонок канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину был согласован с западными лидерами и украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом пишет газета Bild.

«Разговор между Путиным и Шольцем также был согласован с партнерами... когда 18 октября президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон были в Берлине», — утверждается в публикации.

По данным газеты, о предстоящем разговоре также был проинформирован Зеленский. Издание отмечает, что во время переговоров Шольц был намерен узнать от российского лидера о его готовности к переговорам на фоне прошедших в США президентских выборов.

В публикации также сообщается, что во время разговора Путин без переводчика слушал немецкую речь канцлера ФРГ. Российский президент, в свою очередь, говорил по-русски, в связи с чем Шольц воспользовался услугами переводчика.

Ранее глава неправительственной организации Немецкий совет за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что с помощью звонка Путину Шольц хотел продемонстрировать свою заинтересованность в мирном урегулировании конфликта на Украине.