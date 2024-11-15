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21:24, 15 ноября 2024Мир

В Германии назвали цель звонка Шольца Путину

Нимайер: разговор Путина и Шольца был пустой тратой времени
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы продемонстрировать свою заинтересованность в мирном урегулировании конфликта на Украине в преддверии выборов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава неправительственной организации Немецкий совет за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Очевидно, что господин Шольц сделал это только для того, чтобы показать свою инициативу, чтобы никто (...) не мог обвинить его в том, что он и не пытался говорить с Путиным», — считает он.

При этом в ходе разговора канцлер настаивал на озвученных ранее условиях, которые Москва считает неприемлемыми, в результате чего эта беседа стала пустой тратой времени, отметил Нимайер. По его мнению, тот факт, что Шольц согласовывал звонок Путину с западными партнерами, говорит о несамостоятельности политика.

Переговоры Шольца и Путина состоялись 15 ноября по инициативе германской стороны. В ходе разговора канцлер ФРГ заявил о необходимости начала мирного урегулирования по Украине. Кроме того, по итогам беседы политики договорились поддерживать двусторонние контакты в дальнейшем.

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