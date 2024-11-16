Студентов в российском вузе заставили пройти неанонимный опрос о половой жизни

Студентов в Воронеже заставили пройти анкетирование с интимными вопросами

Студентов Воронежского государственного университета (ВГУ) заставляли пройти неанонимный опрос о репродуктивном здоровье и половой жизни. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».

В Минздраве российского региона подчеркнули, что анкетирование было проведено по инициативе вуза. Ссылку на опрос начали рассылать по студенческим чатам в пятницу, 15 ноября. Респондентам нужно было указать ФИО, дату рождения, номер телефона, а также ответить на интимные вопросы — «в каком возрасте начали половую жизнь?» и «какими контрацептивами пользуетесь?»

«От старост групп потребовали собрать информацию о числе заполнивших анкету и в подтверждение предоставить скриншот с фамилиями, — говорится в сообщении. — При этом студенты отказались проходить опрос именно из-за того, что он неанонимный».

В министерстве пообещали провести проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего и дать всестороннюю оценку причин, приведших к данной ситуации.

Тем временем в пресс-службе ВГУ подчеркнули, что данный онлайн-опрос с администрацией университета не согласовывался. В настоящее время выясняется, кто проводил анкетирование.

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