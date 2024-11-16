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02:45, 16 ноября 2024Мир

Трамп назначит миллионера «царем энергии» в США

Трамп назначит губернатора Северной Дакоты Бергама «царем энергии» в США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дуг Бергам

Дуг Бергам. Фото: Carlos Barria / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп назначит губернатор Северной Дакоты, миллионера Дуга Бергама на должность министра внутренних дел и «царя энергии». Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Отмечается, что как глава Национального совета по энергетике Бергам будет курировать вопросы отмены актов в области климата, отказа от субсидий на экологически чистую энергию и увеличения добычи нефти и газа в стране. Цель совета — увеличение частных инвестиций и применение инноваций.

По оценкам Forbes, состояние Бергума составляет не менее 100 миллионов долларов.

Президентские выборы в США состоялись 5 ноября. На них после своего поражения в 2020-м победил республиканец, миллиардер Дональд Трамп. Инаугурация должна состояться 20 января 2025 года.

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