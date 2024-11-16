В Астраханской области мигрантам запретили работать в такси

В Астраханской области мигрантам запретили работать водителями такси

В Астраханской области мигрантам запретили работать водителями такси и другого пассажирского транспорта. Запрет установлен постановлением главы региона Игоря Бабушкина. Документ размещен на портале правовой информации органов госвласти Астраханской области.

В постановлении упоминается «деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем, деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта». Ограничение вступает в силу 1 января 2025 года.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что в Сахалинской области мигрантам запретили работать более чем в 20 сферах. В списке запрещенных оказались сферы такси, дошкольного, начального общего образования и прочее.