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15:01, 16 ноября 2024Россия

В Астраханской области мигрантам запретили работать в такси

В Астраханской области мигрантам запретили работать водителями такси
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В Астраханской области мигрантам запретили работать водителями такси и другого пассажирского транспорта. Запрет установлен постановлением главы региона Игоря Бабушкина. Документ размещен на портале правовой информации органов госвласти Астраханской области.

В постановлении упоминается «деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем, деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта». Ограничение вступает в силу 1 января 2025 года.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что в Сахалинской области мигрантам запретили работать более чем в 20 сферах. В списке запрещенных оказались сферы такси, дошкольного, начального общего образования и прочее.

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