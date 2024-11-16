В Британии узнали о плане Вашингтона закрыть проект «Украина»

Меркурис заявил, что администрация Трампа выработала позицию по Украине

Члены будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа выработали единую позицию по Украине. Ою этом в своем YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

По его словам, приходящие в Белый дом чиновники сошлись во мнении, что в проект «Украина» было вложено огромное количество ресурсов без какого-либо положительного результата. Как следствие, в Вашингтоне не намерены дальше вкладываться в него на прежнем уровне, уверен эксперт.

Накануне заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Синхг заявила, что ведомство намерено отправлять Украине партии оружия на еженедельной основе. Она пояснила, что таким образом США хотят успеть поставить Киеву помощь до прихода к власти Трампа. Она напомнила, что регулярные передачи техники являются обещанием, которое дал действующий лидер страны Джо Байден.