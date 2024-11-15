В США обещали отправлять Украине оружие еженедельно

Пентагон будет еженедельно давать Украине оружие, чтобы успеть до прихода Трампа

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Синхг заявила, что ведомство намерено отправлять Украине партии оружия на еженедельной основе. Ее слова приводит РИА Новости.

На брифинге Синхг обещала, что Пентагон будет еженедельно давать Украине оружие, чтобы успеть поставить помощь до прихода к власти избранного на пост президента США Дональда Трампа. Она напомнила, что регулярные передачи техники являются обещанием, которое дал действующий лидер страны Джо Байден.

«Министр [обороны США Ллойд Остин] не позволит, чтобы они истощились до некомфортного уровня. Так что по мере того, как мы продолжаем пополнять наши собственные полки, вы будете видеть поток средств и снаряжения на Украину», — заключила она.

Ранее Сингх признала тяжесть работы по Украине до конца срока президентства Байдена. При этом она заверила, что Вашингтон планирует передавать вооружения Киеву регулярно с учетом наличия ресурсов на армейских складах.