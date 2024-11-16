Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:50, 16 ноября 2024Мир

В бундестаге допустили новое обсуждение поставок Taurus Украине

Депутат бундестага Дюрр допустил новое обсуждение поставок Taurus Украине
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Лидер фракции Свободных демократов в бундестаге Кристиан Дюрр допустил, что в Германии может начаться новое обсуждение возможности поставок крылатых ракет Taurus Украине. Слова депутата передает издание Neue Osnabrücker Zeitung.

«Это было бы возможно. И я, конечно, могу себе это представить, когда смотрю на заявления ХДС/ХСС и [партии] "зеленых", что такое предложение может иметь успех», — заявил Дюрр.

Таким образом депутат ответил на вопрос, может ли Свободная демократическая партия (СвДП) ФРГ инициировать обсуждение поставок крылатых ракет в ближайшее время.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок потребовала поставить Украине дальнобойное оружие.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле раскрыли подробности о телефонном разговоре Путина и Шольца

      Макгрегор признался в употреблении наркотиков

      На Западе раскрыли план Трампа по Ирану

      Президент Абхазии назвал кандидата на свой пост в случае ухода в отставку

      Коллеги актрисы Светланы Светличной рассказали о последних годах ее жизни

      Россиянин сбил женщину с коляской во время дрифта и попал на видео

      Глава Дагестана призвал запретить майнинг криптовалют в регионе

      Сына экс-главы района в Дагестане арестовали по делу о мошенничестве

      Спасатели обнаружили тело заваленного в шахте в Кузбассе горняка

      Пресс-служба президента Абхазии заявила о поддержке силовых структур

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше