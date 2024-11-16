В бундестаге допустили новое обсуждение поставок Taurus Украине

Депутат бундестага Дюрр допустил новое обсуждение поставок Taurus Украине

Лидер фракции Свободных демократов в бундестаге Кристиан Дюрр допустил, что в Германии может начаться новое обсуждение возможности поставок крылатых ракет Taurus Украине. Слова депутата передает издание Neue Osnabrücker Zeitung.

«Это было бы возможно. И я, конечно, могу себе это представить, когда смотрю на заявления ХДС/ХСС и [партии] "зеленых", что такое предложение может иметь успех», — заявил Дюрр.

Таким образом депутат ответил на вопрос, может ли Свободная демократическая партия (СвДП) ФРГ инициировать обсуждение поставок крылатых ракет в ближайшее время.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок потребовала поставить Украине дальнобойное оружие.