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19:18, 16 ноября 2024Мир

В Италии предрекли скорые звонки лидеров ЕС в Кремль

Рампини: после разговора Путина и Шольца в Кремль позвонят другие лидеры ЕС
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

За звонком канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину последуют и другие. Об этом заявил обозреватель Федерико Рампини в материале для итальянской газеты Corriere della Sera.

Сам телефонный звонок немецкого политика в Кремль Рампини назвал «первым международным эффектом» победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Он отметил, что несмотря на то, что до его инаугурации еще два месяца, в воздухе уже витает явная разморозка отношений с Москвой.

После Шольца Путину могут позвонить и другие европейские лидеры, полагает обозреватель. В частности, проявить инициативу, по его мнению, могут Франция и Италия.

Член научного совета при Совете безопасности России Александр Яковенко, в свою очередь, полагает, что звонком президенту России Владимиру Путину канцлер ФРГ Олаф Шольц мог зондировать почву для переговоров. Такая трактовка звонка в его глазах — единственно возможная причина события.

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