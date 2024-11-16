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21:47, 16 ноября 2024Мир

В Китае восемь человек погибли в результате нападения мужчины с ножом

Xinhua: при нападении мужчины на училище на востоке Китая погибли 8 человек
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

По меньшей мере восемь человек погибли и 17 пострадали в результате нападения мужчины с ножом. Об этом сообщает агентство Xinhua, ссылаясь на полицию.

В публикации также подчеркивается, что нападение было совершено в политехническом училище. Позже появилась информация, что нападавшим оказался 21-летний молодой человек, который в этом году закончил учебное заведение. Утверждается, что он вернулся в училище, чтобы отомстить, так как не получил аттестат из-за экзаменов. Молодой человек был задержан полицией.

26 октября сообщалось, что пять человек пострадали в Пекине в результате нападения неизвестного с ножом. Нападение на прохожих произошло около 15:20 по местному времени в районе Хайдянь китайской столицы. Подозреваемый был сразу же задержан на месте преступления.

В августе в городе Зиген на западе Германии женщина ранила ножом пять человек в автобусе. Инцидент произошел около 19:40 (20:40 по московскому времени). По информации правоохранителей, автобус направлялся на городской фестиваль в немецком городе.

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