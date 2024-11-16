В российских квитанциях ЖКХ запретят навязывание услуг консьержа и кабельного ТВ

ТАСС: в квитанциях ЖКХ запретят навязывание услуг консьержа и кабельного ТВ

В получаемых россиянами квитанциях за оплату услуг ЖКХ запретят навязывание дополнительных услуг, например, за работу консьержа и кабельного ТВ. Об этом со ссылкой близкий к правительственной комиссии по законопроектной деятельности источник сообщает ТАСС.

Соответствующий законопроект подготовил Роспотребнадзор. По данным службы, начиная с 2022 года фиксируется рост числа обращений граждан на взимание с собственников многоквартирных домов платы за работы, не относящиеся к содержанию и ремонту жилого помещения и коммунальным услугам.

Законопроект в случае одобрения вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Ранее агентство со ссылкой на источник сообщило, что правительственная комиссия одобрила законопроект Роспотребнадзора, который запрещает автоматическое проставление согласия пассажира на оказание дополнительных услуг при покупке билетов на самолет и поезд.