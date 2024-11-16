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11:34, 16 ноября 2024Культура

В возрасте 39 лет умер премьер Мариинского театра

Заслуженный артист России Шкляров умер в 39 лет
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Андрей Степанов / Коммерсантъ

Премьер Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Шкляров умер в возрасте 39 лет, сообщает «78 Новости» со ссылкой на источник. Информацию также подтвердили в самом культурном учреждении. Причины произошедшего не называются.

Шкляров стал премьером одного из самых известных театров России, в который пришел работать в 2003 году, в 2011-м году. За время своей карьеры он сыграл в «Щелкунчике», «Лебедином озеро», «Ромео и Джульетте», «Спящей красавице» и других постановках.

Звание заслуженного артиста РФ ему присвоили в 2020 году.

«Увы, это правда. Володи с нами больше нет. Это ужасная трагедия. Подробности я сообщать не могу», — прокомментировала смерть коллеги балерина Ирина Бартновская.

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