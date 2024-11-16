Выкинувший из машины ставшего инвалидом после СВО россиянина таксист задержан

Под Москвой поймали таксиста, выкинувшего из машины вернувшегося с СВО инвалида

В подмосковном Солнечногорске задержан таксист, который выкинул из машины ставшего ивалидом после специальной военной операции (СВО) мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Задержанный — уроженец иностранного государства. Он подозревается по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

По данным следствия, установлено, что 12 ноября фигурант напал на своего пассажира, вернувшегося с СВО, и у которого были ампутированы пальцы правой ноги. Таксист выбросил его костыли из автомобиля, а затем вытолкнул его с заднего пассажирского сидения. После этого он прыгнул на поврежденную ногу пострадавшего и уехал. В результате потерпевшего госпитализировали. Сейчас он проходит лечение.

Ранее сообщалось, что мужчину нашел на дороге другой водитель. Пострадавший лежал у дороги и был укрыт курткой. На одной ноге у него был кроссовок, на другой — окровавленный бинт.