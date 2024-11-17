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00:10, 17 ноября 2024Россия

17 ноября: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Анастасия Заикина

Фото: Владимир Богатырев / РИА Новости

17 ноября в России отмечают День участковых уполномоченных полиции. В мире — День студентов и пешеходного туризма. Православные сегодня вспоминают святых Никандра и Ермея. «Лента.ру» рассказывает, какие праздники отмечают 17 ноября в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День участковых уполномоченных полиции

Праздник установили в 2002 году. Дата приурочена к годовщине утверждения «Инструкции участковому надзирателю» — в 1923 году этот документ заложил основы института участковых в советской милиции.

Участковый уполномоченный полиции отвечает за порядок и безопасность граждан на вверенном ему участке. Именно к нему обращаются жертвы бытовых конфликтов, краж, хулиганства и других преступлений.

Праздники в мире

Международный день студентов

Фото: Harbucks / Shutterstock / Fotodom

Праздник связан с трагическими событиями — 28 октября 1939 года в столице оккупированной нацистами Чехословакии прошла молодежная демонстрация. В ходе торжества по случаю 21-й годовщины независимости республики был ранен студент Ян Оплетал. Его похороны переросли в массовые беспорядки, которые жестоко подавили нацисты.

В современных Чехии и Словакии 17 ноября отмечают как День борьбы за свободу и демократию. День студентов в эту дату впервые отпраздновали в 1941 году по инициативе Международного студенческого совета в Лондоне.

День защиты белок

Идея праздника принадлежит американскому реабилитологу диких животных Кристи Харгроув. Специалист предложила установить праздник 21 января, чтобы подчеркнуть нехватку пищи для белок в середине зимы.

В России День защиты белок традиционно отмечают 17 ноября. Считается, что в это время начинается похолодание — самый сложный для белок период.

Фото: Dark_Side / Shutterstock / Fotodom

Какие еще праздники отмечают в мире 17 ноября

  • День пешеходного туризма;
  • Мeждунapoдный дeнь нeдoнoшeнныx дeтeй;
  • День пахлавы;
  • День домашнего хлеба;

Какой церковный праздник сегодня

День памяти епископа Никандра Мирского и Ермея, пресвитера

Согласно преданию, священномученики Никандр и Ермей были учениками апостола Тита — его в свою очередь когда-то наставлял первоверховный апостол Павел.

Тит рукоположил Никандра и Ермея в священный сан. Всю свою жизнь они посвятили пастырским трудам, обращая язычников к Христу. За это гонители на христиан однажды схватили Никандра и Ермея, чтобы подвергнуть их нечеловеческим пыткам. С помощью молитв им удалось выдержать муки, непосильные простому человеку. В конце святых лишили жизни, а тела их бросили в яму и засыпали землей.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Какие еще церковные праздники отмечают 17 ноября

  • День памяти преподобного Иоанникия Великого;
  • День памяти преподобного Меркурия Печерского, в Дальних пещерах;
  • День памяти преподобного Никандра Городнозерского;
  • День памяти блаженного Симона, Христа ради юродивого, Юрьевецкого.

Приметы на 17 ноября

В народном календаре 17 ноября — Еремин день. Русские крестьяне верили, что в это время нельзя лениться и заключать серьезные сделки, а также давать в долг.

  • Если облака волнистые — погода вскоре испортится;
  • Если с утра туман и чернеет лес — ожидается оттепель;
  • Если утром все покрыто инеем — скоро похолодает.

Кто родился 17 ноября

Мартин Скорсезе (82 года)

Фото: Marco Destefanis / Globallookpress.com

Одним из первых крупных успехов Скорсезе на режиссерском поприще стал фильм «Злые улицы» с Робертом де Ниро в главной роли. Также в числе лучших работ Скорсезе: «Остров проклятых», «Отступники», «Казино», «Славные парни», «Волк с Уолл-стрит».

Кинокритики называют режиссера мастером гангстерских кинолент, отмечая его способность тонко показать жестокость и держать зрителя в напряжении. В своих фильмах Скорсезе соединяет стремление к абсолютной нравственности и жестокую правду о мире. Большинство его картин основано на реальных событиях.

Дмитрий Брусникин (1957-2018)

Театральный режиссер и актер, был директором и художественным руководителем московского театра «Практика». Брусникин снимался в сериалах: «Петербургские тайны», «Марш Турецкого», «Сыщики» и «Досье детектива Дубровского». Кроме того, как режиссер он работал над сериалами «Сыщики», «Ищейка» и «Бигль», а также снял ленту «Счастье по рецепту».

Кто еще родился 17 ноября

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