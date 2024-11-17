Байден отказался комментировать разрешение наносить удары по России

Байден отказался отвечать на вопрос об ударах оружием США по территории России

Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопрос о разрешении наносить удары американским дальнобойным оружием по территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«В конце своего выступления он не стал отвечать на заданный вопрос об Украине», — отмечается в заявлении пресс-пула.

Ранее представитель команды победившего на выборах президента США Дональда Трампа допустил, что новая администрация может пересмотреть решение Байдена.

Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).