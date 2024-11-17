Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:50, 17 ноября 2024Мир

Байден отказался комментировать разрешение наносить удары по России

Байден отказался отвечать на вопрос об ударах оружием США по территории России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Chris Kleponis / Global Look Press

Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопрос о разрешении наносить удары американским дальнобойным оружием по территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«В конце своего выступления он не стал отвечать на заданный вопрос об Украине», — отмечается в заявлении пресс-пула.

Ранее представитель команды победившего на выборах президента США Дональда Трампа допустил, что новая администрация может пересмотреть решение Байдена.

Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Байден впервые разрешил ВСУ бить ракетами ATACMS вглубь территории России. Куда Киев планирует нанести первые удары?

      Министр экономики рассказал о действиях российского правительства против инфляции

      Кадыров рассказал об отправке еще одной группы добровольцев в зону СВО

      Байдена обвинили в эскалации на Украине

      Байден отказался комментировать разрешение наносить удары по России

      Маск высказался о разрешении США бить ATACMS по России

      Минобороны ФРГ заявило о неспособности Taurus изменить ситуацию на Украине

      Зеленский прокомментировал разрешение ВСУ бить вглубь России

      В команде Трампа высказались о решении Байдена об ударах по России

      В Совфеде предрекли полную утрату государственности Украины из-за ударов вглубь РФ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше