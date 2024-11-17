Байден заявил о необходимости предотвращения возможного конфликта США и Китая

Байден: США и Китаю нужно принимать меры для предотвращения возможного конфликта

США и Китаю необходимо принимать меры для предотвращения гипотетического конфликта. Отношения должны оставаться на уровне обычного соперничества, заявил президент Штатов Джо Байден перед встречей с председателем КНР на полях саммита АТЭС в Лиме, пишет ТАСС.

«Мы не всегда соглашались друг с другом, но наши разговоры всегда были искренними и откровенными. Мы никогда не насмехались друг над другом. Мы были на равных по отношению друг к другу. И я считаю, что это жизненно важно», — подчеркнул Байден.

По его словам, обстоятельные разговоры предотвращают «просчеты и гарантируют, что соперничество между нашими странами не перейдет в конфликт». Это наша ответственность перед нашим народом, добавил политик. Китаю и США «предстоит многое обсудить», отметил Байден.

Ранее сообщалось, что Джо Байден и председатель Китая Си Цзиньпин проведут переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в субботу,16 ноября. Как отметила представитель администрации США, речь идет о третьей очной встрече двух лидеров за период пребывания Байдена на посту президента Штатов, то есть с января 2021 года. Си Цзиньпин и Джо Байден лично знакомы «больше десяти лет, провели много часов за двусторонними встречами».

До этого Джо Байден выразил уверенность, что только он способен противостоять президенту России Владимиру Путину и сдерживать Китай.