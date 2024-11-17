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07:43, 17 ноября 2024Россия

Беспилотник упал в российском регионе

Глава Удмуртии Бречалов: в заводском цеху произошел взрыв из-за беспилотника
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

В заводском цеху в Ижевске произошел взрыв, предположительно, из-за падения беспилотника. Об этом сообщил глава республики Удмуртия Александр Бречалов в своем Telegram-канале.

Глава российского региона подчеркнул, что на производстве не зафиксировано серьезных повреждений, в некоторых зданиях выбило стекла. Персонал эвакуировали.

«К сожалению, один человек пострадал. Его уже госпитализировали — состояние средней степени тяжести. На месте работают все оперативные службы», — написал Бречалов.

Глава республики призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике, а также пообещал информировать о деталях.

Ранее беспилотник сбили в небе над Брянской областью. Губернатор Александр Богомаз подчеркнул, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

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