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13:47, 17 ноября 2024Россия

Бездомный ветеран ЧВК «Вагнер» насмерть забил незнакомца костылем из-за дележки подъезда

В Москве вагнеровец не поделил с собутыльником подъезд и насмерть забил его
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В Москве бездомный ветеран частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» не поделил с собутыльником подъезд и насмерть забил его костылем. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По данным издания, в ноябре бывший боец спецоперации спал в многоэтажном доме в районе Тушино на северо-западе столицы. Изрядно выпив, мужчина вышел на улицу и встретил незнакомых мужчину и женщину.

Он предложил паре выпить, в подъезде они продолжили застолье. Спустя некоторое время новые товарищи потребовали, чтобы экс-военный ушел, поскольку это их место. Вагнеровец парировал и ответил, что до этого пару здесь не видел.

Затем конфликт был исчерпан — женщина покинула друзей. Мужчины продолжили выпивать, внезапно в сторону участника боевых действий посыпались оскорбления.

Военный без лишних разговоров ударил оппонента в лоб, а затем нанес четыре раза ударил его костылем и отправился ночевать в другой подъезд. Собутыльника без признаков жизни нашел участковый. Экс-военнослужащего удалось задержать. За расправу его приговорили к восьми годам колонии и постановили уничтожить костыль.

Ранее сообщалось, что бывший вагнеровец из Кургана рассказал о трудностях адаптации к мирной жизни.

ЖЗЛ
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