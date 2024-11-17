Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:39, 17 ноября 2024Россия

Боррелю предсказали звание «пропагандиста кровопролития» в мировой истории

Сенатор Совфеда Карасин: Боррель войдет в историю как пропагандист кровопролития
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель войдет в мировую историю как пропагандист кровопролития за чужой счет. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в Telegram-канале, комментируя новость об отставке главы евродипломатии.

«Не верится, право, что в отставку уходит, наконец, Боррель! Он казался вечным в нагнетании ненависти к России, призывая к уничтожению всего нашего с помощью энтузиастов команды (президента Украины Владимира — прим. «Ленты.ру») Зеленского», — подчеркнул сенатор.

По его словам, Жозеп Боррель вошел в историю в весьма своеобразном качестве. «История еще огласит тебе свой приговор», — предсказал Карасин.

Ранее уходящий в отставку Боррель публично оскорбил победившего на выборах в США кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Он сравнил политика с испанским диктатором Франсиско Франко.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Потрясающее чувство юмора». Маск высмеял слова Зеленского о переговорах с Россией

      Зеленский заявил об испытаниях ракет на Украине

      В Германии набросились на Шольца из-за разговора с Путиным

      Российский младший сержант уничтожил две БМП ВСУ

      Боррелю предсказали звание «пропагандиста кровопролития» в мировой истории

      В Словакии призвали восстановить диалог с Россией

      Во дворе резиденции премьера Израиля Нетаньяху упали два осветительных снаряда

      В США назвали возможного нового главу Минтранса

      Маск назвал причину провала демократов на выборах в США

      ВСУ атаковали дронами российские флаги после неудачи на поле боя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше