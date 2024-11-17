Сенатор Совфеда Карасин: Боррель войдет в историю как пропагандист кровопролития

Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель войдет в мировую историю как пропагандист кровопролития за чужой счет. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в Telegram-канале, комментируя новость об отставке главы евродипломатии.

«Не верится, право, что в отставку уходит, наконец, Боррель! Он казался вечным в нагнетании ненависти к России, призывая к уничтожению всего нашего с помощью энтузиастов команды (президента Украины Владимира — прим. «Ленты.ру») Зеленского», — подчеркнул сенатор.

По его словам, Жозеп Боррель вошел в историю в весьма своеобразном качестве. «История еще огласит тебе свой приговор», — предсказал Карасин.

Ранее уходящий в отставку Боррель публично оскорбил победившего на выборах в США кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Он сравнил политика с испанским диктатором Франсиско Франко.

