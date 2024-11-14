Уходящий в отставку Боррель публично оскорбил Трампа

Уходящий в отставку Боррель сравнил Трампа с испанским диктатором Франко

Уходящий в отставку в декабре глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе слушаний в Европарламенте сравнил победившего на выборах президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с испанским диктатором Франсиско Франко. Об этом он упомянул на слушаниях по вопросам европейско-американских отношений, пишет РИА Новости.

«Соединенные Штаты при Трампе не те, какими были при Обаме. Испания под руководством Франко тоже, например, отличалась от Испании времен премьер-министра Филипе Гонсалеса», — уточнил Боррель.

Единственная разница между Трампом и Франко, по мнению Борреля, состоит в том, что Трампа выбрали граждане США. Дипломат во время выступления также призвал Трампа продолжить оказывать поддержку Украины. По словам Борреля, Европа активнее предоставляет помощь Киеву.

Франсиско Франко — испанский политический деятель. С 1939 по 1975 год он управлял страной. Генералиссимус вооруженных сил оказался в числе инициаторов переворота 1936-го, который привел к гражданской войне в стране.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что избрание политика Дональда Трампа следующим президентом США на выборах в ноябре изменило в Европе отношение к правде, которая «оказалась переменчивой». Также глава европейской дипломатии подчеркнул, что не верит Трампу.

До этого Боррель призвал Евросоюз показать, что он не напуган и не парализован победой на выборах в США Дональда Трампа. По мнению дипломата, «решение американских избирателей» наложит отпечаток на «глобальную ситуацию» и последствия выборов в Соединенных Штатах «почувствует поколение его внуков».